Chiavari: decesso di Agostino, il silenzioso cordoglio della città

Oggi, a esequie avvenute, la famiglia ha dato l’annuncio, attraverso un manifesto funebre, della morte di Vittorio Agostino, l’ex sindaco di Chiavari che aveva trasformato la città, a partire dagli uffici e dall’organizzazione della macchina comunale. Chi scrive ricorda un banalissimo ma indicativo episodio immediatamente dopo la sua rielezione, prima del giuramento e insediamento; due operai si affrettano, mugugnando per l’esito delle urne, a cancellare le scritte sui muri del gabinetto di via Entella: “Prima che quello venga a controllare anche qui”. Gli aneddoti sono tanti, come quando fece rifare la pavimentazione del vialetto che dalla stazione porta a piazza dell’Orto, perché si accorse che le lastre usate non avevano lo spessore stabilito.

Certo diceva pane al pane e vino al vino: qualsiasi persona e autorità avesse davanti; non tollerava imposizioni dall’alto. Per questo gli oppositori lo accusavano di avere isolato Chiavari.

