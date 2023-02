Elezioni amministrative, l’UDC pronto a scendere in campo con un programma nei Comuni al voto

Imperia. Si accende corsa alle elezioni amministrative in provincia di Imperia di quest’anno. «L’ UDC presenterà presto con il Centrodestra un articolato programma per gli elettori che eleggeranno i nuovi Sindaci e i nuovi Consigli Comunali delle città che andranno al voto prossimamente a Imperia, Ventimiglia, Bordighera, Aurigo, Bordighera, Cosio d’Arroscia, Montalto Carpasio, Pieve di Teco, Triora e Vallecrosia».

«Nel frattempo- spiega Anna Maria Panarello commissario provinciale Udc- mi piace ricordare le parole del Cardinale Zuppi, Presidente della CEI, che auspica una politica che guardi all’ indispensabile interesse superiore, che ci impone di mettere da parte gli interessi personali, per pensare alla sofferenza delle persone e garantire risposte serie che diano sicurezza e motivi di speranza a tutti”. L’Udc da sempre è cristianamente ispirata al servizio del popolo, per il bene comune, sull’esempio del Beato Don Sturzo e di Alcide De Gasperi, con interventi concreti d’ispirazione cristiana: lavoro e giustizia sociale per i giovani e gli anziani, per la famiglia e per le persone sole o diversamente abili o fragili, oltre alla difesa e alla tutela della vita».

» leggi tutto su www.riviera24.it