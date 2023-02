Genoa sconfitto a Parma. Gilardino fa mea culpa ma boccia la squadra: “Lenti, compassati e in ritardo”

Si è conclusa 2-0 sul campo del Parma la partita più insufficiente della stagione del Genoa. Sicuramente quella più negativa da quando è subentrato Alberto Gilardino, che ha perso la sua prima gara da allenatore rossoblù. Una manovra sterile senza creare alcun pericolo alla porta di Buffon, tanta confusione e pochissimo equilibrio.

Con la sconfitta della Reggina a Palermo il Grifone mantiene la seconda posizione in classifica. Ma il tecnico biellese, facendo mea culpa, ha espresso per la prima volta la sua insoddisfazione per ciò che ha visto in campo: “Più che non tirare in porta, parlo della prestazione in sé, indipendentemente dalla grande prova offerta dal Parma. Noi abbiamo fatto troppo poco. Responsabilità mia di questa sconfitta, perché evidentemente per come è andato soprattutto il primo tempo non sono entrato nella testa dei giocatori e così nel prepartita, sapendo che era una gara di questo tipo, impostata su duelli e seconde palle. Sembravamo un po’ compassati, lenti e in ritardo. Dovremo fare un’attenta valutazione della partita e pensare tra cinque giorni di ritornare nel nostro stadio e fare la partita che tutti vogliono”.

