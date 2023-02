Imperia Rinasce : «In città non esistono più luoghi di intrattenimento, Teatro Cavour, simbolo del fallimento di questa amministrazione»

Imperia. «A seguito di una recente discussione apparsa sui social locali, è tornata di attualità la problematica di mancanza di spazi di aggregazione, di spettacolo e di cultura a Imperia. In città non esistono più luoghi di intrattenimento, il teatro Cavour chiuso da 8 anni rimane il simbolo più evidente del fallimento per quanto riguarda la cultura di questa amministrazione, ma questa è solo una piccola parte del problema. “Imperia rinasce” ritiene invece che una città capoluogo di provincia debba partire proprio dalla cultura per un rilancio sia di immagine che economico».

«Organizzazione di eventi di qualità e caratterizzanti del nostro splendido territorio , spettacoli e manifestazioni di livello in grado di portare nuove forme di turismo anche destagionalizzato sono obiettivi del nostro programma. Nel nostro progetto di città gli eventi culturali e gli spettacoli devono essere pensati ( e di idee ce ne sono!!) e programmati per portare beneficio turistico alla città , sia in termini di promozione del nome che in termini di affluenza e ospitalità e dovrebbero quindi avere cadenza ciclica e incentivare il turismo invernale. A questo proposito ci chiediamo che fine abbia fatto ad esempio la manifestazione di carattere internazionale denominata “ Video Festival Imperia “ che oltre che rendere la nostra città conosciuta a livello internazionale la rendeva viva, riempiva gli alberghi e produceva turismo».

