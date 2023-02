In rada a Sanremo lo spettacolo di Costa Smeralda, arrivata la nave da crociera che farà da palco sull’acqua

Sanremo. E’ arrivata stamane poco dopo le 9 in rada a Sanremo la nave da crociera Costa Smeralda, che sarà un vero e proprio palcoscenico sul mare durante i giorni del Festival della Canzone Italiana. Con 185.010 stazza lorda, è la nave più grande commissionata e mai operata per Costa, ed è la sesta nave da crociera più grande del mondo.

Domani la nave sarà protagonista di uno spettacolo piro-musicale che coinvolgerà anche il porto vecchio: alle 18.45 si svolgerà infatti l’accensione delle luci sul molo lungo di ponente per la sua totale lunghezza di circa 500 metri con illuminazioni cangianti, che creeranno effetti luminosi di diversa intensità. A seguire, l’accensione scenografica della Costa Smeralda: un vero e proprio spettacolo con giochi di luce e colori che illuminerà l’orizzonte sanremese. Poi spazio ai fuochi d’artificio musicali (per una maggior tutela dell’ambiente e degli animali): una danza di luci che utilizzerà la musica come accompagnamento per uno spettacolo in cui perdersi tra il fascino delle note e gli effetti luminosi (a cura dell’associazione Fuochi Storici di Taggia).

