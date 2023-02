La Pro Recco non si ferma: vittoria a Salerno per 7-13

Salerno. La Pro Recco sconfigge il Salerno nel posticipo della sedicesima giornata di Serie A1: alla Vitale i biancocelesti si impongono per 7-13 e mantengono tre punti di vantaggio sul Brescia in vista dello scontro diretto in programma sabato, alle 15, a Punta Sant’Anna.

Mister Sukno lascia a riposo Ivovic, Aicardi e Cannella, con Iocchi Gratta a dividersi i due metri insieme ad Hallock.

Portieri protagonisti nel primo tempo, Taurisano e Del Lungo si superano in diverse circostanze. Il numero uno dei padroni di casa capitola però sull’alzo e tiro di Zalanki a metà del primo quarto e poi sul destro ravvicinato di Di Fulvio che sfrutta un pasticcio della difesa campana ad un secondo dalla sirena (0-2).

» leggi tutto su www.genova24.it