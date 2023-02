La Sampdoria Primavera di Tufano è tornata: 2-1 alla capolista Roma

Genova. Non c’è due senza tre, per i ragazzi di Felice Tufano, che dopo le vittorie con Inter e Fiorentina, hanno messo sotto anche la capolista Roma, che anche in questa occasione ha dimostrato di essere una formazione di alto livello, ricca, soprattutto davanti, di giocatori che avranno un futuro fra i professionisti.

Tra l’altro le sconfitte di ieri di Milan e Napoli, hanno consentito, ai giovani blucerchiati, di entrare in campo al Tre Campanili di Bogliasco, senza l’ansia e l’obbligo di dover fare punti, contro i leader di un torneo anomalo, che vede – per il momento – nei primi posti della classifica team come Sassuolo, Lecce e Frosinone e nei bassifondi, Napoli, Milan ed Atalanta.

