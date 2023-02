Lerici Sport, al Foro italico un successo che vale il primo posto

Reduce dalla sconfitta interna con Marina di Carrara della sesta giornata, il Lerici sport si rifà subito e va a vincere in trasferta al Foro Italico per 7 a 6 con la Polisportiva Delta, scavalcandola in classifica e portandosi al primo posto nella classifica della Serie B nazionale maschile di pallanuoto, Girone 2, in coabitazione con Aragno Rivarolesi, che ha vinto con Rapallo.

In azione per coach Sellaroli nelle acque della piscina dei mosaici: Di Donna, Giusti(1), Iaci (2), Telara (3), Avvenente , Guenna , Virdis (1), Gatti, Gardella, Bonomo , Tamburini, Vangi, Pietra.

