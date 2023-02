Lorieri sicuro: “Il materiale a disposizione c’è, ora serve portare lo Spezia al traguardo”

Guarda avanti nel post partita il vice di Luca Gotti, Fabrizio Lorieri, che analizzando la sfida ai microfoni di Sky e Dazn ribadisce quanto detto in conferenza stampa: il materiale umano a disposizione c’è e lo Spezia uscirà dal momento buio. “Siamo convintissimi di questo”, spiega Lorieri. “Non parliamo di chi manca proprio perché tornerà e tutti insieme possiamo fare cose buone, sapendo che c’è da migliorare partita dopo partita. Dobbiamo fare ciò che serve per portare lo Spezia al traguardo, come sta riuscendo fino a ora. Non vogliamo soffermarci sugli errori. Col mister abbiamo preparato bene la partita, mi sembra che in campo la squadra abbia seguito le indicazioni. Ho visto anche buone giocate, magari non abbiamo concretizzato molto, ma anche il Napoli nel primo tempo non ha mai impegnato Dragowski pericolosamente. Lo Spezia ha fatto un’ottima partita, poi certo, prendi gol subito a inizio secondo tempo e in maniera sfortunata, e le cose cambiano”.

L’assenza di Nzola si è ancora fatta sentire, ma i nuovi arrivati sono vogliosi di farsi trovare pronti: “Sappiamo cosa vuol dire per noi Nzola ma conosciamo anche il valore degli altri attaccanti, compresi Shomurodov e Krollis che hanno bisogno di tempo. Stanno accelerando, noi siamo contenti, anche di come si sono posti con la nuova situazione. Sono ulteriori tasselli per il prosieguo del campionato, ci daranno una mano e possiamo fare delle buone cose”. Infine, una considerazione su mister Gotti, recentemente operatosi alle anche e che ha assistito alla sfida in televisione: “L’abbiamo sentito continuamente, la partita è stata preparata insieme. Il mister è sempre presente, anche se fisicamente non era in panchina ci siamo confrontati anche tra primo e secondo tempo. Ha voglia di tornare subito in campo e ci auguriamo possa esserci già all’inizio della settimana, lo aspettiamo presto al rientro”, conclude.

