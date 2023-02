Massiccio attacco hacker in corso in tutto il mondo: colpita anche l’Italia

Italia. Come riportato dall’agenzia Agi, il Computer Security Incident Response Team Italia (Csirt-IT) dell’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale (ACN) ha rilevato “un massiccio attacco hacker tramite ransomware già in circolazione che prende di mira i server VMware ESXi”.

Secondo quanto reso noto dall’Acn, l’attacco è in corso in tutto il mondo e riguarda “qualche migliaio di server compromessi” appartenenti a paesi europei come “Francia, il Paese più colpito, Finlandia e Italia, fino al Nord America, in Canada e negli Stati Uniti”.

