Pallanuoto F/ Rapallo batte Trieste, martedì arriva l’Orizzonte

Dall’ufficio stampa della Rapallo Pallanuoto



Al termine di una partita resa bellissima e combattutissima dalle due formazioni in vasca, il RPN batte la PN Trieste 16 a 12. Match che rappresentava uno snodo fondamentale per il prosieguo del campionato, tre punti pesantissimi che blindano la quarta posizione in classifica delle giallo blu di Coach Antonucci, alle spalle delle tre corazzate SIS Roma, Plebiscito Padova ed Ekipe Orizzonte, con lo stesso Trieste al quinto posto staccato di sei lunghezze.

» leggi tutto su www.levantenews.it