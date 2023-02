Quiliano&Valleggia, Magnani specialista in goal pesanti: “Olimpic squadra tosta”

Non è arrivata la vittoria ma per il Quiliano&Valleggia la domenica appena conclusa può essere considerata positiva in chiave vittoria del campionato. Il Pra’ FC, secondo della classe, ha perso in mattinata contro il Masone, terza forza del torneo. La squadra di mister Ferraro rischiava di non approfittarne contro l’Olimpic, ma il goal allo scadere di Magnani è valso un punto (1 a 1) che consente alla squadra di salire a +7 sulla più diretta inseguitrice.

Il forte centrocampista con un passato nell’Albisola e nella Cairese è dunque specialista in goal pesanti. Nel giro di tre settimane, i suoi due goal sono valsi ben 4 punti (tre nell’1 a 0 contro il Pra’ FC e uno oggi) dei sette totali che garantiscono una “distanza di sicurezza” dalla formazione di Odescalchi.

