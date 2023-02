Recco: circolo Pd, la più votata è stata Schelin con 16 voti

Da Luciano Port, Circolo Pd Recco-Avegno-Uscio

Questa mattina si è aperta Recco la convenzione degli iscritti dei Circoli Pd di Recco Avegno Uscio e Sori per la scelta dei due candidati che il 26 febbraio parteciperanno alle Primarie per l’elezione del Segretario Nazionale del Partito Democratico.

A presentare le mozioni erano presenti

Carla Castellino per Cuperlo, Cristina Lodi per Bonaccini, Fernando Martini per De Micheli, Alessandro Terrile per Schelin.

Il Segretario Musante ha chiamato alla Presidenza Alessandro Tanzini coadiuvato dagli scrutatori Cinzia Palmas e Alberto Balletto.

I rappresentanti delle mozioni hanno avuto 15 minuti ciascuno per presentare i contenuti delle mozioni di appartenenza dichiarando tutti che comunque si metteranno a disposizione di chi risulterà vincente alle primarie di domenica 26 febbraio.

È stato simpaticamente notato che due donne presentavano due candidati uomini e due uomini presentavano due candidate donne che per la politica rappresenta un passo avanti.

Successivamente si è aperto un vivace dibattito tra gli iscritti e quindi si è proceduto alle votazioni in forma segreta che hanno dato i seguenti risulltati:

