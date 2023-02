Recco: pedoni indenni da contravvenzioni nel 2022

Alcuni recenti gravi incidenti stradali avvenuti a Recco, non devono avere impressionato molto i pedoni che continuano ad effettuare attraversamenti a rischio, specie in prossimità di rotatorie, senza guardare se sopraggiungono veicoli e, in particolare, telefonando o consultando il telefonino, comportamento questo sanzionabile secondo il codice della strada.

Nel report della polizia urbana relativo al 2022, risultano 18 gli automobilisti giustamente multati perché telefonavano alla guida, ma nessun pedone è stato contravvenuto perché attraversava, sia pure sulle strisce pedonali, distratto dal telefonino (peraltro neppure per altri motivi).

