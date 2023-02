Andora. Hanno preso regolarmente il via, questa mattina dalle ore 7 da via dei Mille ad Andora, i 91 equipaggi ammessi alla partenza della 9ª edizione della Ronde della Val Merula, primo rally della nuova stagione rallystica nazionale organizzato dalla locale Asd Sport Infinity. Ecco come sono andate le prime due prove speciali delle quattro in programma.

PS 1 “Madonna della Guardia” – km 11,00

» leggi tutto su www.ivg.it