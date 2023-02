Sanremo accoglie i primi crocieristi della storia del Festival, sbarcheranno in 2000

Sanremo. Mare calmo, sole, cielo sereno e temperature miti hanno accolto oggi i crocieristi di Costa Smeralda, i primi nella storia del Festival che sono potuti sbarcare a Sanremo, a un anno di distanza dall’ingresso sulla scena della kermesse della nave partner ufficiale Rai che nel 2022 aveva raggiunto la Città dei fiori ma senza pubblico, a causa del protocollo di sicurezza determinato dalla pandemia da Covid. Il primo tender è arrivato in banchina a Portosole intorno alle 11 con a bordo 150 ospiti indirizzati dagli steward verso il centro città. In totale i passeggeri di questo immenso albergo galleggiante sono circa 2000. Per loro sono previste escursioni guidate sul territorio fino alla ripartenza di sabato notte, al termine della manifestazione canora più importante d’Italia.

Chi proviene dalla Lombardia, chi dalla Sardegna, altri dalla più vicina Genova. Quasi tutti gli intervistati a Sanremo ci sono già stati almeno una volta nella vita ma hanno voluto ritornarci, cogliendo l’occasione di partire da Savona per seguire la settimana festivaliera da un punto di vista diverso, potendo contare sui concerti sulla nave e sui collegamenti con il teatro Ariston nel corso di tutte le dirette. «Abbiamo scelto la crociera del Festival perché siamo degli appassionati. Da parte di Costa organizzazione impeccabile. Ci aspettiamo musica, divertimento, allegria e bellissime canzoni», – raccontano gli intervistati -.

