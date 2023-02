Savona Calcio. Flavio Ferraro apre ai biancoblù: “Risponderei alla chiamata del Vecchio Delfino”

Savona. Una presenza dettata dall’amore per i colori biancoblù quella di Flavio Ferraro, visto in tribuna ieri pomeriggio in occasione del derby tra Savona e Speranza. Il tecnico, da poco lasciatosi con il Finale, ha voluto esprimere la sua grande stima verso Ermanno Frumento, il gruppo squadra e i dirigenti affianco ad essa: “Bisogna fare loro un monumento. Nessuno avrebbe pensato ad una prosecuzione del campionato in condizioni del genere. Portarlo a termine penso sia un risultato straordinario e tutte queste persone stanno scrivendo una pagina importante della storia del Savona”.

Durante l’intervista c’è stata poi un’apertura ad un’eventuale chiamata futura. Continuando a sottolineare l’affetto nei confronti dell’attuale tecnico savonese, Ferraro dichiara: “Accetterei in qualsiasi categoria. Vale più il Savona in Prima Categoria che altre cento piazze in Promozione e Eccellenza: Flavio Ferraro è sempre pronto per questa maglia. Una strada in ambito dirigenziale? In futuro potrei prenderla in considerazione, però non vorrei chiudere la mia carriera con l’esonero a Finale”.

