Successo per il ritorno della fiera di Sant’Agata a febbraio, superati i numeri dell’edizione pre-covid

Genova. La tradizionale fiera di Sant’Agata, nel quartiere di San Fruttuoso, a Genova, è tornata proprio nel giorno delle celebrazioni dell’omonima santa, il 5 febbraio, registrando un’affluenza da record.

L’evento, da sempre molto atteso e sentito dai genovesi, ha portato anche quest’anno, dall’apertura alle 8 e per tutto il pomeriggio, migliaia di persone, per fare acquisti, passeggiare e curiosare tra i circa 600 banchi con tipologie merceologiche varie, dai generi alimentari con specialità regionali all’abbigliamento, dalle calzature agli immancabili oggetti per la casa e giocattoli per bambini, fino alle piante.

» leggi tutto su www.genova24.it