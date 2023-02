Aspetto un cuore nuovo, «come una regina aspetta il suo re» Ines Frassinetti commuove l’Italia 

Aspetto un cuore nuovo, “come una regina aspetta il suo re”. È dedicata al dono del trapianto una canzone scritta da Ines Frassinetti, 14 anni, marchigiana, una ragazza per la quale purtroppo un cuore e dei polmoni nuovi non sono arrivati in tempo.

Ines è deceduta all’ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma il 29 ottobre 2020. Nell’ambito delle manifestazioni che albergano a Sanremo in questa settimana Festivaliera, trova posto anche un evento di solidarietà e sensibilizzazione per la campagna a favore della donazione degli organi. Il progetto “Le Note del Dono” ideato da Fratres Nazionale, in collaborazione con l’Associazione” Donne in voce” vuole, attraverso la musica come gesto di solidarietà e coscienza civica, coinvolgere le sensibilità per il diritto alla vita e alla salute.

