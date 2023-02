Auto silos di Portello, Lodi (Pd): “Strumentalizzata competenza della Soprintendenza, ma tutto partito dal Comun”

Genova. A seguito delle polemiche sul cubo di cemento del parcheggio di piazza Portello diffuse circa un mese fa dal sottosegretario alla Cultura Vittorio Sgarbi, la consigliera comunale del Partito Democratico Cristina Lodi torna sulla questione, a seguito di un incontro con alcuni membri della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Genova e la provincia della Spezia.

“Questa mattina – racconta la consigliera Lodi – ho avuto un incontro con la segretaria regionale del Mic per la Liguria Manuela Salvitti, la soprintendente Abap della Città Metropolitana di Genova e della provincia della Spezia Cristina Bartolini e la funzionaria del centro storico di Genova Carla Arcolao per continuare il dialogo e fare un approfondimento sul parcheggio di Piazza Portello e non solo”.

» leggi tutto su www.genova24.it