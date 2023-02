Buona Destra Spezia: “Donzelli, Delmastro e Peracchini inadeguati al ruolo che ricoprono”

“Che ci azzeccano, diranno i lettori, le rivelazioni di informazioni secretate di Delmastro al compagno di stanza Donzelli con la repentina retromarcia di Perecchini in occasione della nomina di un dirigente della azienda dei trasporti pubblici spezzina? La risposta è questa:

l’inadeguatezza, l’ignoranza istituzionale, il pressapochismo ed in ultimo, una certa dose di arroganza. Per molto meno, in altri tempi o in altri paesi davvero democratici, le immediate dimissioni sarebbero la strada da seguire senza esitazioni o tentennamenti.

Ma siccome questo è il tempo che ci tocca di vivere, questo è il nostro Paese e Spezia è la nostra città…Tire’mm inna’nz…. Ma quanta tristezza”.

Antonello Barbieri

Buona Destra SPEZIA

