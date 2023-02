Costi troppo alti per il ponte sul Calcandola, la ditta non firma il contratto e il Comune revoca l’aggiudicazione dei lavori

Stop inatteso nell’iter di realizzazione del nuovo ponte carrabile sul Calcandola, opera di punta dell’amministrazione Ponzanelli per l’articolata riqualificazione infrastrutturale del quartiere di Bradia a Sarzana. Con determina odierna del dirigente dei lavori pubblici Mugnani, l’amministrazione ha infatti revocato in autotutela l’aggiudicazione dei lavori al primo classificato nella procedura negoziata che nel novembre scorso era stata affidata alla mandataria CA.ME.CA SRLU.

Ricostruendo i vari passaggi che hanno portato alla decisione odierna il dirigente ricorda come, dopo il primo sopralluogo congiunto presso l’area interessata dai lavori in data 28 novembre, il 23 dicembre l’ufficio contratti del Comune aveva inviato richiesta di tutta la documentazione necessaria entro il 12 gennaio per la stipula del contratto. Due giorni dopo Natale però “l’impresa comunicava l’impossibilità di procedere all’invio della documentazione richiesta entro il 12/01/2023 per indisponibilità degli studi notarili ed assicurativi, procrastinando tale invio non appena pronte le documentazioni necessarie e demandando la stipula del contratto verso la fine di gennaio”.

