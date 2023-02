Festival2023, dispositivo di sicurezza rafforzato. Prefetto Romeo: «Non ammetteremo disordini»

Sanremo. «La zona rossa sarà controllata agli accessi. Nessuno può accedere a questa zona se non previo controllo che avverrà ai varchi di accesso da parte delle forze dell’ordine, con metal detector e anche con identificazione personale. Anche per lo spettacolo in piazza Colombo il controllo sarà abbastanza severo, con conta persone e controllo rigoroso per accedere. Questo per far sì che eventuali soggetti malintenzionati possano essere preventivamente individuati ed esclusi». Lo ha detto il prefetto di Imperia Valerio Massimo Romeo al termine di una riunione in prefettura, a Imperia, con i vertici delle forze dell’ordine per fare il punto della situazione sulle misure di sicurezza adottate per il 73esimo Festival di Sanremo.

«Le politiche di sicurezza per il Festival quest’anno vengono rafforzate – ha spiegato Romeo – Questo perché, dopo tre anni di periodo di chiusura a causa dell’epidemia da Covid, per la prima volta il Festival di Sanremo viene presentato in un’ottica di maggiore allegria e coinvolgimento, sia del pubblico che viene a Sanremo sia degli spettatori italiani. Un momento di allegria e spensieratezza che il popolo italiano deve avere dopo questi anni. Oltre all’esibizione canora all’interno dell’Ariston, sia esibizioni in piazza e sulla nave ormeggiata davanti al porto di Sanremo. Proprio in vista dei diversi eventi che si terranno nel corso della settimana, il sistema sicurezza del festival quest’anno è stato posto in essere con misure molto più rigorose».

» leggi tutto su www.riviera24.it