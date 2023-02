Giannetti e Montefiori: “Sulle nomine e sulle partecipate il Pd chiede chiarezza e trasparenza”

“Abbiamo appreso, dalla stampa locale, che il sindaco della Spezia, e presidente della Provincia, risulta indagato nella vicenda legata alla nomina di un membro del Cda di Atc Mp.

La legittimità della nomina ed eventuali responsabilità penali saranno, naturalmente, appurate dalla magistratura. Speriamo sinceramente che le istituzioni, che sono di tutti, ne escano senza macchia. Al presidente e sindaco Peracchini, comunque, rimarrà la responsabilità politica di aver fatto l’ennessimo pasticcio sulla gestione delle partecipate. Eludendo la legge Madia,che ridefiniva la governance delle società partecipate con il ricorso all’amministratore unico, ripristinando gli ormai superati consigli di amministrazione,prima di tre e poi di 5 membri. A costo invariato,certo,ma riesumando meccanismi di amministrazione meno agili, necessari magari per assegnare ruoli funzionali agli equilibri interni alla maggioranza di governo, non certamente per amministrare meglio le società. Maggioranza che,come dimostra la vicenda della nomina contestata, è ormai una polveriera, poco dedita a declinare al futuro il suo agire amministrativo, ma impegnata prevalentemente a risolvere i propri problemi interni. Trasformando poi, con un’acrobazia giuridica, gli amministratori delegati in direttori generali(che finanziariamente pesano di più), si è fatto sì che le spese complessive di gestione aumentassero. Oggi, dopo aver lottizzato le società pubbliche in un modo dal sapore antico, dimenticando anni di norme finalizzate ad efficientarne gli organi di governo ed a ridurre i costi generali di amministrazione, si trova coinvolto in una vicenda che dimostra il pressapochismo con cui viene gestita la cosa pubblica. La stessa leggerezza con la quale è stata gestita la nomina del comandante della polizia municipale (al quale va tutta la nostra stima). Sulle nomine in Atc Mp, e più in generale sulla gestione complessiva delle società pubbliche spezzine, il gruppo del Partito democratico chiede chiarezza e trasparenza”.

I consiglieri comunali del Partito democratico

