Il Grafiche Amadeo Sanremo vince contro il Volley Carcare

Sanremo. Come preannunciato, il palazzetto di Carcare si è dimostrato un campo molto insidioso, infatti i ragazzi di Garra sono stati fin da subito aggressivi e competitivi mettendo in difficolta il Grafiche Amadeo Riviera Volley Sanremo: il primo set è stato vinto per 25 a 20 dall’ Energie italiane pallavolo Carcare.

In seguito è scattata la reazione del Grafiche Amadeo che ha vinto il terzo e quarto set per 22 a 25 – 20 a 25. Molto teso e combattuto il quarto set che poteva valere la vittoria per le Grafiche Amadeo, ma è stato vinto dal Carcare per 25 a 22.

