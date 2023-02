Il ristorante A Spucacciunn-a di Savona vince il Wedding Award 2023 di Matrimonio.com

Savona. Il ristorante “A Spurcacciun-a” all’interno del Mare Hotel di Savona vince il Wedding Awards 2023 di Matrimonio.com nella categoria “Banchetto”. I Wedding Awards di Matrimonio.com, portale di riferimento per il settore, premiano ogni anno i migliori professionisti dei matrimoni grazie alle recensioni delle coppie che si sono sposate nell’anno precedente.

“A Spurcacciun-a” Ristorante e Mare Hotel hanno ottenuto un totale di 40 recensioni e un punteggio di 4.9 su 5.0 assegnato dalle coppie che hanno usufruito dei loro servizi per il matrimonio. Il Wedding Award 2023 posiziona così la struttura tra le migliori in Italia per i servizi collegati al wedding.

