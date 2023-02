Il whisky ligure prodotto a Sassello si laurea campione del mondo a Londra

Avrebbe dovuto essere in Sud Africa per una meritata vacanza, ma Diego Assandri, il “mugnaio” del Mulino di Sassello e, da qualche tempo, mastro distillatore, è dovuto volare velocemente a Londra. Il motivo? Il suo Moonshine (un whisky che non si può ancora chiamare tale per via dell’invecchiamento) è diventato campione del mondo ai World Whiskies Awards 2023 nella categoria dei whisky non invecchiati e puri.

Diego non sta nella pelle: “il Signor Camillo – Moonshine Italiano dei Monti Liguri è Campione del Mondo 2023 nella categoria New Make & Young Spirit London. E’ l’unico distillato ligure a totale filiera corta italiana, è sul mercato da pochi mesi e già si laurea campione del mondo ai World Whiskies Awards 2023. Ovvio che sia contento, è un riconoscimento al progetto sviluppato in tre anni di lavoro, studio, sacrificio e, soprattutto, passione”.

» leggi tutto su www.ivg.it