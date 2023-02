Imperia, al via la seconda fase dei lavori in Via Cascione: le modifiche alla viabilità

Imperia. Domani, 7 febbraio, alle 19, verrà riaperto il tratto finale di via Felice Cascione, interessato nelle ultime settimane dall’intervento di rifacimento della pavimentazione esistente in basole. Contestualmente verrà spostato il cantiere nel secondo tratto della via, che interessa la porzione compresa tra il civico numero 66 e l’incrocio con via Carducci.

Pertanto, a far data da mercoledì 8 febbraio e per la durata di 15 giorni, sarà interdetto il passaggio dei veicoli tra Galleria Gastaldi e l’incrocio con via Mameli. I mezzi provenienti dalla galleria saranno obbligati a proseguire dritto verso piazza Ricci, mentre chi proviene dalla Fondura potrà immettersi nella via Aurelia percorrendo l’ultimo tratto di via Cascione appena ripristinato.

