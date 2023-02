In arrivo a Genova il primo attraversamento pedonale “smart” e zone 30 vicino alle scuole

Genova. Un attraversamento pedonale intelligente, che si illumina con luci led quando passano i pedoni, per migliorare la visibilità e ridurre il rischio di investimenti. Il sistema si chiama LightGuard, è già in uso in diverse città italiane e da marzo verrà sperimentato per la prima volta a Genova nel quartiere di San Fruttuoso, tra le zone della città che presentano il più alto tasso di incidenti. È una delle novità in tema di sicurezza stradale annunciate dall’assessore Matteo Campora a margine della presentazione della Clean cities campaign di Legambiente.

Ma non solo: dopo la discussa scelta del Comune di Milano, che ha deciso di istituire il limite dei 30 km/h in tutta la città a partire dal 2024, anche Genova si muove nella stessa direzione, auspicata da Legambiente e dai ciclisti urbani. Anche se il cambiamento sarà più graduale e circoscritto ad alcune aree ben definite: “Le zone 30 sono utili dove ci sono strade con caratteristiche che si avvicinano alla zona pedonale ma soprattutto in prossimità delle scuole. Partiremo sicuramente con una serie di interventi prevedendo isole ambientali e individuando almeno una scuola in ogni municipio“, ha spiegato Campora.

