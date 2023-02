Imperia. Sono iniziati i lavori di riqualificazione in Piazza Roma a Porto Maurizio. Dopo l’annuncio di inizio cantiere di alcuni giorni fa, oggi l’intera area è stata transennata mentre gli operai montavano tutte le strutture necessarie al cantiere.

Si è anche già concluso l’intervento di smantellamento dei giochi per bambini che da tempo erano in grave stato di deterioramento ed erano pertanto stati recintati in quanto ritenuti pericolosi per i ragazzi.

