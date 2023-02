Liste d’attesa, la Regione replica a Sansa: “Irresponsabile, alimenta un ingiustificato allarmismo”

Genova. “Regione Liguria è particolarmente stupita nell’apprendere il contenuto della nota stampa diffusa oggi dal consigliere regionale Ferruccio Sansa che in maniera del tutto irresponsabile diffama e alimenta un ingiustificato allarmismo. È assolutamente priva di ogni fondamento, grave e censurabile, l’affermazione secondo la quale il sistema sanitario della nostra Regione non garantisce prestazioni cui i cittadini hanno diritto, esponendo così migliaia di donne e di uomini a un rischio mortale“. È quanto si legge in una nota stampa diffusa in serata dopo la proposta sulle liste d’attesa lanciata questa mattina.

“Ogni cittadino che risiede in Liguria o che vive anche temporaneamente nella nostra regione non corre alcun rischio nel mondo della sanità regionale come invece il consigliere afferma. Regione Liguria eroga prestazioni di emergenza urgenza, prestazioni ambulatoriali, ricoveri (programmati e non): il tutto rispettando le normative nazionali in materia all’interno dei livelli essenziali di assistenza (Lea) per i quali la nostra regione risulta all’ottavo posto nell’ultimo monitoraggio compiuto dal ministero della Salute”.

