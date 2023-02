Musica, scenografie di luci e giochi di colori: questa sera l’opening day del Festival di Sanremo

Sanremo. Scenografie di luci, giochi di colori e tanta musica: Sanremo si prepara così a dare il via alla 73esima edizione del “Festival della Canzone Italiana” con l’opening day di oggi (lunedì 6 febbraio).

Una novità assoluta, dove il ritmo della musica si sincronizzerà con scenografie luminose per un inizio in grande stile: lo spettacolo, voluto dal sindaco Alberto Biancheri, dall’assessore al turismo Giuseppe Faraldi, in accordo con Rai Pubblicità, sarà realizzato grazie alla collaborazione con Costa Crociere, per il secondo anno consecutivo partner del Festival di Sanremo.

