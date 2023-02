Parco nazionale di Portofino, Garibaldi (PD): “La Regione Liguria abbandoni lo scontro nelle aule di tribunale e lavori a un’intesa sui confini”

Genova. “Il Parco Nazionale di Portofino riparte dai confini indicati dal Ministero e torna attivo il comitato provvisorio di gestione. Le sentenze del Consiglio di Stato hanno riaperto la discussione e ora bisogna mettersi in moto per arrivare alla costituzione definitiva del Parco Nazionale, compresi i confini finali”, così il capogruppo del Partito Democratico Luca Garibaldi dopo le ultime notizie sul Parco Nazionale di Portofino.

“Sono due – prosegue il capogruppo Pd – i primi passi da fare: da un lato attivarsi affinché il comitato provvisorio di gestione abbia le risorse e il supporto necessario per farsi carico del lavoro amministrativo che comporta il ‘riavvio’ del Parco Nazionale come previsto dal Ministro Cingolani nel primo decreto ministeriale; dall’altro la Regione deve accantonare la strada dello scontro perenne nelle aule di tribunale e lavorare attivamente per un’intesa definitiva, a partire dai sette Comuni -Portofino, Camogli, Santa Margherita, Rapallo, Coreglia, Zoagli e Chiavari – che da tempo hanno dichiarato la propria disponibilità a far parte della nuova area protetta”.

