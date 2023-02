Portofino: la capra che cerca il branco si è spostata a Paraggi

La capretta di Portofino si è spostata a Paraggi, scortata da due agenti della polizia urbana per evitare incidenti. Si tratta di un giovane maschio, da qui il nome “Becco”, che gli hanno affibbiato. A Portofino si nutriva solo dell’erba che nasce tra ciottolo e ciottolo della piazzetta o di fiori come i ciclamini che abbelliscono i dehors. Il suo branco, formato da una quindicina di esemplari, vive nei pressi del Castello di Portofino e qui “Becco” dovrebbe essere ricondotto per il suo bene. Invece prosegue la sua vita di “minore non accompagnato” che vive di stenti, allontanandosi sempre più dal suo habitat.

Foto di Paolo Fizzarotti

