Positivo avvio di stagione per la New Racing for Genova

Gangi – Sappracone in bella evidenza alla Ronde della Val Merula

Positivo avvio di stagione per la scuderia New Racing for Genova che alla 9^ Ronde della Val Merula ha portato al traguardo cinque dei suoi sette equipaggi partecipanti. A non assaporare la gioia del traguardo finale sono stati Gionata Maranzana – Ismaele Barra (Peugeot 208 Rally4), vittime di una toccata quando stavano marciando ad un buon ritmo, e Manuel Sartori – Simona Camera (Renault Clio R3C), che hanno danneggiato una ruota nel taglio di una curva.

Non hanno tradito le attese Federico Gangi – Stefano Sappracone (Renault Clio), autori di una gara accorta ma di tutta sostanza con cui, alla fine, hanno conquistato, oltre alla 24^ posizione assoluta, il primato in Gruppo RC5N, in Classe Rally5 e tra gli Under 25 in lizza: miglior avvio di stagione, per loro, non poteva esserci. Sono partiti con il piede giusto anche Alberto Biggi e Marco Nari (Vw Polo) che, oltre al 15° posto finale, hanno portato a casa l’undicesima piazza di Gruppo RC2N e di Classe Rally2.

Buon rientro nei rally per il chiavarese Ennio Bini, che ha affrontato l’impegno, senza demeritare, con una Renault Clio RS ed in coppia con l’imperiese Nicolò Ventoso conquistando il secondo posto in Classe N3. Analogo piazzamento per Marco Russo – Teresa Varalla (Suzuki Swift R1) che, con una gara regolare, hanno fatto loro la piazza d’onore in Classe RSTB1.0.

Buon viatico per Massimo Garbarino e Michele Guastavino, la cui Renault Clio ha chiuso all’ottavo posto in Classe Rally5. Debutto stagionale rinviato, infine, per problemi alla loro Peugeot 106 di Classe N2, per i fratelli Massimiliano e Alessandro Parodi.

nella foto (di FotoMagnano): La Renault Clio di Gangi – Sappracone

» leggi tutto su www.genova24.it