Recco: lavori pubblici, il report delle attività svolte dalla giunta

Dallo staff di Carlo Gandolfo, sindaco di Recco

Il sindaco Carlo Gandolfo, nel proseguire il bilancio delle attività svolte nel 2022 dalla sua Amministrazione, descrive uno dei temi principali che riguardano il territorio: i lavori pubblici. “Quelli che andremo a elencare sono una sintesi dei passaggi più rilevanti che hanno contraddistinto l’ultimo anno di esperienza amministrativa – commenta il primo cittadino di Recco – sono davvero tanti gli interventi che i vari settori tecnici dell’Amministrazione stanno gestendo dal nostro insediamento e sappiamo già che, per importanza e complessità, la realizzazione di tante attività andrà ben oltre questo mandato ma a noi rimane in assoluto la certezza di aver lavorato per la Città. Cominciamo dai lavori pubblici, settore che ha svolto una grande mole di procedimenti. Grande impegno è stato assegnato alle progettazioni per le opere soggette a finanziamento del Pnrr, riuscendo a portare a casa (€ 550.000), risultato del quale come Amministrazione siamo molto soddisfatti. Ringrazio l’assessore Caterina Peragallo, il responsabile del settore ingegner Alessio Bertin e tutti i collaboratori che si sono impegnati con capacità, dedizione e determinazione su numerosi progetti”.

