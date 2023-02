Riqualificazione e ampliamento per l’Eurospin degli Scoglietti

Conclusione positiva per l’iter amministrativo per l’ampliamento del supermercato Eurospin in località Scoglietti a Lerici; il Comune, acquisiti tutti i pareri necessari, autorizza dunque l’esecuzione dell’intervento, l’istanza per il quale era stata presentata dalla Lerici srl nel febbraio 2022. Si tratta si una completa riqualificazione del punto vendita, che prevede tra le varie cose un ampliamento della superficie di vendita di 150 metri quadrati, la realizzazione di una vetrata sul fronte, l’estensione del porticato. L’inizio dei lavori è atteso per i prossimi mesi.

