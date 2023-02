Sampdoria, “lettera da Monza”: tifoseria e squadra meritano una celere soluzione dell’impasse societaria

Una squadra che lotta, un pubblico che tifa. Nonostante tutto. La Sampdoria stava assaporando il sapore dolce della vittoria ma il rigore guadagnato da Petagna e trasformato da Pessina al minuto 96 ha tramutato in amarissima una serata che stava assumendo i connotati della riscossa. La doppietta di Gabbiadini, intervallata dal goal di Petagna, stava per portare la Samp a -6 dallo Spezia e riaccendere le speranze della squadra di Stankovic. Delusione che non verrà commentata visto che il club ha comunicato il silenzio stampa.

Quale messaggio arriva da Monza? Di sicuro che l’anima della Sampdoria, lacerata dalla vicende societarie, è ancora viva come testimoniano i duemila tifosi accorsi allo U-Power Stadium. Un colpo d’occhio per i più sentimentali commovente quello offerto dalle numerose bandiere della Sampdoria sventolate senza sosta in un momento grande difficoltà e incertezza circa i risvolti societari. Altro punto di parziale conforto, la prestazione della squadra, che ha onorato la maglia giocando una gara attenta, tosta e sfoderando qualche trama di qualità. Con Winks in regia la manovra è decisamente più fluida.

