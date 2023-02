Sanità, liste d’attesa infinite? Lista Sansa: “La soluzione c’è, ma molti liguri non lo sanno…”

Genova. A Genova risulta impossibile prenotare un’angioTac all’aorta addominale o un’ecografia monolaterale ala mammella presso il servizio sanitario regionale, a prescindere dalla classe di priorità. Nello Spezzino non si trova alcun posto per una colonscopia, esame fondamentale in ottica di prevenzione da tumori. E per una visita dermatologica bisogna aspettare quasi dieci mesi. A denunciarlo è la Lista Sansa, che però rilancia: “La soluzione c’è, anche se di fatto non è accessibile. Anche perché nessun ligure viene informato al riguardo“. E annuncia una mozione, da discutere la settimana prossima in consiglio regionale, per chiedere alla giunta Toti e a tutta la maggioranza di impegnarsi “per portare immediatamente a conoscenza tutti i cittadini di questo loro diritto“.

Di che si tratta in particolare? I consiglieri del gruppo guidato da Ferruccio Sansa si rifanno alla legge 124 del 1998, secondo cui “qualora l’attesa della prestazione richiesta si prolunghi oltre il termine fissato dal direttore generale […], l’assistito può chiedere che la prestazione venga resa nell’ambito dell’attività libero-professionale intramuraria, ponendo a carico dell’azienda sanitaria locale di appartenenza e dell’azienda sanitaria locale nel cui ambito è richiesta la prestazione, in misura eguale, la differenza tra la somma versata a titolo di partecipazione al costo della prestazione e l’effettivo costo di quest’ultima, sulla scorta delle tariffe vigenti”.

