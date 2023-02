Sanità, Michele Orlando probabile nuovo commissario dell’Asl2 Savonese

Savona. Dovrebbe essere Michele Orlando il nuovo commissario incaricato di “traghettare” Asl2 verso la nomina del nuovo direttore generale. Queste le indiscrezioni che circolano nelle ultime ore.

Sanremese di 56 anni e figura molto nota nel ponente savonese (la mamma è originaria di Loano e forti sono i suoi legami con l’albenganese), nella sua carriera Orlando ha ricoperto diversi incarichi in Asl1 imperiese, tra i quali spiccano quelli di direttore del dipartimento di staff, di direttore sanitario, di direttore della struttura complessa di programmazione, pianificazione e organizzazione; in seguito è stato direttore sanitario del San Martino di Genova. Attualmente riveste il ruolo di direttore sanitario di Alisa, l’agenzia ligure per la sanità.

