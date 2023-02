Savona, oltre al Bar Monique i ladri prendono di mira anche il “Risveglio”: tentato furto in via Nizza

Savona. Sono almeno due i locali presi di mira questa notte dai ladri. In un caso, sono riusciti a portare a casa il fondo cassa, nel secondo invece si sono limitati a danneggiare la vetrina del locale. Forse perché visti o disturbati da qualcuno oppure semplicemente perché rompere la vetrata è risultato più difficile del previsto.

I due episodi si sono verificati in due zone diverse della città: il primo all’angolo tra via Manzoni e via Garassino, dove si trova il Bar Monique; il secondo in via Nizza, sede del Bar Risveglio.

