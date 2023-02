Sette vittorie per l’Imperia Volley nel fine settimana

Imperia. Ancora un fine settimana fantastico per l’Imperia Volley: sette le squadre scese in campo nei vari campionati che si regalano un filotto di sette vittorie. Vincono entrambe le formazioni nei campionati regionali di serie D maschile e femminile. Nei campionati territoriali di serie e giovanili s’impongono la Seconda Divisione, l’U18 e l’U16 in campo femminile e l’U19 e l’U17 in campo maschile.

Campionato Regionale Serie D Maschile 11^ Giornata

Imperia Volley – Tre Stelle Villaggio Volley GE 3 – 2

Partita vietata ai deboli di cuore quella andata in scena sabato sera al Palasport di Zona San Lazzaro. Sono necessari cinque set con un tie break terminato ai vantaggi (16/14) ai ragazzi di Marco Biglieri e Massimiliano Niggi per aver ragione dei levantini del Tre Stelle Villaggio. La vittoria numero nove su undici gare consente agli imperiesi di rimanere in piena corsa per la promozione alla categoria superiore. Nel prossimo turno il capitano Sbarra e compagni saranno ospiti a Lavagna in casa dell’Admo, formazione che, con una gara da recuperare, occupa il secondo posto della classifica generale.

