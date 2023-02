Sicurezza sulle strade di Albisola, minoranza: “Istituire limite dei 30 all’ora in corso Mazzini e passaggi pedonali rialzati o luminosi”

Albisola Superiore. “Le strade di Albisola sono sempre di più rischiose, in particolare per i pedoni i quali, quando si accingono ad attraversare le strisce pedonali, è come se scommettessero sulla loro vita”. A dirlo Stefania Scarone, capogruppo del M5S.

“Bisogna finalmente rendersi conto che l’autista di un tir, fermo a pochi centimetri dalle strisce, spesso poco evidenti o scarsamente segnalate, tecnicamente non ha una visuale del pedone che si accinge ad attraversarle – prosegue -. Fino a quando questa amministrazione continuerà a colpevolizzare i cittadini considerandoli poco attenti e indisciplinati? Non vorremmo che questo atteggiamento diventasse una scusante per non prendere i provvedimenti necessari per risolvere questo annoso problema”.

