Staglieno, è ancora scontro sulla nuova rimessa Amt: “In Valbisagno ci saranno solo servitù”

Genova. A quasi un anno dall’ultima assemblea pubblica a Staglieno è ancora irrisolta la questione della nuova rimessa per bus elettrici con annesso parcheggio di interscambio in via Bobbio, uno dei nodi cruciali del progetto degli assi di forza che l’assessore Matteo Campora e i tecnici del Comune e di Amt hanno presentato in commissione nel Municipio Media Valbisagno. Nessuna marcia indietro sul progetto di demolizione e ricostruzione, nonostante la controproposta alternativa presentata dal comitato di via Vecchia in collaborazione con l’architetto Giovanni Spalla. Si va dunque verso gli espropri (che il Comune in un primo momento aveva escluso) pur con un ridimensionamento del nuovo edificio.

“Con l’acquisto dell’ex officina Guglielmetti non si farà più la rimessa nel Levante, questo conferma che siamo la valle delle servitù“, attacca Raffaella Capponi che rappresenta i cittadini delle case destinate ad essere abbattute. Officina Guglielmetti che, tra l’altro, era una delle alternative proposte dall’allora maggioranza in Municipio per realizzare il park previsto a Staglieno.

