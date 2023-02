Svaligia e vandalizza la piscina di Finale Ligure: il responsabile individuato e denunciato dai carabinieri

Finale Ligure. Al termine di una rapida indagine, i carabinieri della stazione di Finale Ligure hanno identificato e denunciato a piede libero alla Procura savonese un 42enne trovato in possesso di gran parte della refurtiva rubata lo scorso 29 gennaio all’interno della piscina comunale di Finale Ligure. Deve rispondere dell’accusa di ricettazione.

In occasione del furto erano stati sottratti vari apparati elettronici tra cui un defibrillatore (DAE), una macchinetta del caffè, abbigliamento ed attrezzature sportive, ma soprattutto di una pedana in alluminio per facilitare la seduta in acqua delle persone disabili di proprietà dell’Asd Doria Nuoto 2000, che ha reso temporaneamente impossibile l’accesso in piscina delle persone con tali difficoltà motorie. I ladri tuttavia non si erano limitati a ciò, lasciandosi andare a veri e propri atti di vandalismo, rompendo i mobili e finestre degli uffici e imbrattando i muri con vernice spray.

