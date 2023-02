Terremoti e tsunami, il sismologo: “Anche la Liguria a rischio maremoto”

Liguria. Gli tsunami in Liguria eventi rari ma non impossibili. Tanto che sono una decina i maremoti registrati in passato sulle nostre coste, minacciate – come gran parte del Mediterraneo – da tre fattori di rischio in grado di causare onde anomale e potenzialmente distruttive. Dopo l’allarme lanciato stamattina dalla protezione civile in seguito al devastante sisma in Turchia, abbiamo chiesto un’analisi del fenomeno a Stefano Solarino, sismologo genovese e primo ricercatore all’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia.

Si scopre anzitutto che la Liguria in passato è stata soggetta a maremoti, anche se “non sono stati particolarmente forti. Accade spesso che, quando si verifica un terremoto in Algeria, si vengano a creare le condizioni per cui anche noi osserviamo un piccolo incremento del livello del mare. Ce ne accorgiamo grazie alle rilevazioni dei mareografi che servono per la navigazione. In quei casi – spiega Solarino – assistiamo anche alla propagazione di un particolare tipo di onde chiamate onde T che dà origine a una particolare vibrazione, uno scuotimento che si può confondere con un sisma verificato nel Mar Ligure”.

