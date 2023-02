Terremoto in Turchia, allerta Tsunami in tutta Italia

Imperia. E’ stata diramata anche in Liguria l’allerta rossa per possibile maremoto in seguito alla scossa di terremoto di magnitudo 7.9 con epicentro tra Turchia e Siria delle ore 02.17. Secondo i dati dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv) italiano e del servizio di monitoraggio geologico statunitense Usgs, il sisma, che ha causato almeno 100 morti, ha avuto ipocentro a circa 25 km di profondità ed epicentro nella provincia di Gaziantep.

Sulla base dei dati elaborati dal Centro Allerta Tsunami (CAT) dell’Ingv, il Dipartimento della Protezione Civile ha diramato l’allerta per possibili onde di maremoto in arrivo sulle coste italiane. In provincia di Imperia, le onde potrebbero colpire la costa intorno alle 9. Per far fronte a possibili emergenze, protezione civile e la polizia locale dei comuni costieri sono già al lavoro: sono stati infatti attivati tutti i centri operativi comunali.

