Torna all’asta l’ex Ceramica Vaccari di Ponzano Magra. Base d’asta poco meno di un milione e 142mila euro, giù del 25 per cento rispetto al tentativo di vendita dello scorso dicembre, quando il bene partiva da oltre un milione e mezzo. Il sito industriale dismesso si estende su una superficie complessiva di circa 103mila metri quadrati, di cui 58mila occupati da fabbricati industriali e manufatti strumentali all’attività di produzione di ceramiche e i restanti 45mila circa di viabilità, verde, piazzali, corti e aree di sedime di fabbricati. Il valore stimato del bene, piega l’avviso di vendita, è pari a 2 milioni e 30mila euro, cioè il prezzo globale di stima, superiore ai tre milioni, meno un milione di costi complessivi stimati di rimozioni e smaltimento legati in particolare a coperture in cemento amianto e materiali contenenti eternit.

La vendita si terrà nella sala aste del tribunale della Spezia la mattina del prossimo 6 aprile e le offerte potranno essere presentate entro le 12.30 del giorno precedente.

L’articolo Torna in vendita la ex Vaccari, base d’asta giù 25 per cento proviene da Citta della Spezia.

