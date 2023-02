Un incontro ad Aulla per le imprenditrici agricole su progetto scuole e bandi

Dal progetto di educazione alimentare nelle scuole ai bandi regionali e nazionali rivolti alle imprese rosa già attive o ancora da costituirsi fino alla programmazione delle iniziative sul territorio. Il comitato Donne Impresa di Coldiretti Massa Carrara torna a vedersi in presenza in occasione dell’incontro in programma martedì 7 febbraio alle 17 all’Agriturismo La Selva di Aulla (via Selva, 3). L’incontro è aperto a tutte le imprenditrici agricole della provincia di Massa Carrara. Sono 404 le imprese agricole femminili tra la costa e la Lunigiana che contribuiscono al primato regionale con la più alta percentuale di imprese guidate da donne: quasi 4 imprese su dieci (39,5%). Per informazioni o iscrizioni scrivere a manuela.argilla@coldiretti.it. Per informazioni https://lucca.coldiretti.it/ pagina ufficiale Facebook @coldirettilucca, Instagram @Coldiretti_Toscana e pagina ufficiale YouTube “Coldiretti Toscana”.

