Via del Veilino, due mesi di lavori e chiusure della strada. D’Avolio: “Municipio lo comunica in ritardo, inaccettabile”

Genova. Venerdì 3 febbraio alle ore 18,30 si è svolta presso i locali del centro civico di Via Bobbio la riunione organizzata dal Municipio per informare la cittadinanza degli imminenti lavori di adeguamento idraulico del Rio del Veilino e Sant’Antonino.

Durante la riunione è stato comunicato ai cittadini presenti in sala che la strada di via del Veilino sarà chiusa al traffico veicolare per buona parte della giornata a causa della prima fase di cantiere che prevede lo spostamento della rete fognaria esistente.

» leggi tutto su www.genova24.it